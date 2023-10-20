Ізраїль шукатиме новий "режим безпеки" в Газі після перемоги над ХАМАС, - Міноборони

Ізраїль має намір після ліквідації угруповання ХАМАС зайнятися пошуком можливостей створення нового "режиму безпеки" в Секторі Газа.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Глава ізраїльського оборонного відомства виклав військові цілі та плани країни під час виступу на засіданні Комітету Кнесету із закордонних справ та оборони у Тель-Авіві.
За словами глави Міноборони Ізраїлю, війна складатиметься із трьох основних етапів.
"Ми знаходимося на першому етапі, на якому проводиться військова кампанія з (авіаударами, - Ред.), а потім з (наземними) маневрами з метою знищити бойовиків та завдати уражень інфраструктурі, щоб перемогти та знищити ХАМАС", - заявив він.
Далі - на другому етапі - бойові дії продовжаться, але їхня інтенсивність буде вже меншою, оскільки ізраїльські сили працюватимуть над "ліквідацією вогнищ спротиву", розповів міністр.
"Третім кроком стане створення нового режиму безпеки у Секторі Газа, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя у Секторі Газа та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та всього світу", - озвучив він плани.
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.
Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.
Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.
Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Газу зсередини".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.