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Израиль будет искать новый "режим безопасности" в Газе после победы над ХАМАС, - Минобороны

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израиль намерен после ликвидации группировки ХАМАС заняться поиском возможностей для создания нового "режима безопасности" в Секторе Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Глава израильского оборонного ведомства изложил военные цели и планы страны в ходе выступления на заседании Комитета Кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве.

По словам главы Минобороны Израиля, война будет состоять из трех основных этапов.

"Мы находимся на первом этапе, на котором проводится военная кампания с (авиаударами, - Ред.), а затем с (наземными) маневрами с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы победить и уничтожить ХАМАС", - заявил он.

Далее - на втором этапе - боевые действия продолжатся, но их интенсивность будет уже меньшей, поскольку израильские силы будут работать над "ликвидацией очагов сопротивления", рассказал министр.

"Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в Секторе Газа, снятие ответственности Израиля за повседневную жизнь в Секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и всего мира", - озвучил он планы.

Нападение ХАМАС на Израиль и война

Напомним, 7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛ удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом вглубь территории ЦАХАЛ не заходил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Газу изнутри".

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ХАМАСИзраильСектор Газа