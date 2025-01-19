Ізраїль ще не отримав список заручників, яких ХАМАС планує звільнити, - Нетаньяху

Звільнення заручників та припинення вогню: угода між Ізраїлем та ХАМАС

Як писало РБК-Україна, ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа і про припинення вогню.

Вже 18 січня уряд Ізраїлю затвердив підписану днями угоду з ХАМАС. Цього ж дня, 18 січня, Ізраїль повинен був отримати імена перших трьох заручників, яких звільнять.

Але список Ізраїль в зазначений термін так і не отримав. У Нетаньяху заявили, що ХАМАС затягує з передачею списків заручників, тому це може затримати реалізацію угоди.

Вже пізніше Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю заявив, що звільнення заручників у рамках угоди з ХАМАС розпочнеться без затримок. Очікується, що перші заручники будуть звільнені 19 січня.

Нагадаємо, що, ймовірно, ХАМАС утримує 94 заручники. Першими мають бути звільнені 33 з них - діти, жінки, люди похилого віку та хворі люди.

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