Израиль еще не получил список заложников, которых ХАМАС планирует освободить, - Нетаньяху

Освобождение заложников и прекращение огня: соглашение между Израилем и ХАМАС

Как писало РБК-Украина, ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня.

Уже 18 января правительство Израиля утвердило подписанное на днях соглашение с ХАМАС. В этот же день, 18 января, Израиль должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят.

Но список Израиль в указанный срок так и не получил. У Нетаньяху заявили, что ХАМАС затягивает с передачей списков заложников, поэтому это может задержать реализацию соглашения.

Уже позже Офис премьер-министра Израиля заявил, что освобождение заложников в рамках соглашения с ХАМАС начнется без задержек. Ожидается, что первые заложники будут освобождены 19 января.

Напомним, что, вероятно, ХАМАС удерживает 94 заложника. Первыми должны быть освобождены 33 из них - дети, женщины, старики и больные люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.