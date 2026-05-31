ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль разрывает отношения с главой ООН: что не понравилось Иерусалиму

01:20 31.05.2026 Вс
2 мин
ООН внесла в черный список насильников бойцов ЦАХАЛ, совершающих изнасилования
aimg Филипп Бойко
Израиль разрывает отношения с главой ООН: что не понравилось Иерусалиму Фото: посол Израиля в ООН Дэнни Данон (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Посол Израиля при ООН Дэнни Данон пригрозил разорвать все отношения его страны с главой организации Антониу Гутерришем и его офисом после того, как ООН внесла в черный список бойцов израильской армии. Иерусалим считает это неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: Израиль приказал срочно эвакуировать жителей юга Ливана: в чем причина

Дэнни Данон, израильский посол, сообщил, что официально получил информацию от офиса генерального секретаря о том, что Израиль и его силовые структуры будут включены в ежегодный отчет о сексуальном насилии, связанном с конфликтом. Он назвал это решение "оторванным от фактов и реальности".

ХАМАС также включен в связанный список стран и групп, обвиняемых в использовании сексуального насилия в качестве оружия войны.

Израильский представитель осудил это решение, опроверг обвинения и обвинил главу ООН Антониу Гутерреша во лжи и в том, что он не решил полностью расследовать заявления против Израиля.

"Поставить нас и террористов ХАМАС в один список - это неприемлемо", - сказал Данон.

Срок Гутерреша на посту главы ООН закончится в этом году, и неясно, что означает объявление Израиля о разрыве связей с его офисом, учитывая уже и так критическое состояние их отношений, пишет NYT.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик охарактеризовал объявление Израиля как "символическое" и такое, которое вряд ли изменит деятельность ООН. Он заявил, что организация "продолжит сотрудничество с израильской миссией".

Что предшествовало заявлению Израиля

Ранее мы информировали, что ООН внесла Израиль, Россию и ХАМАС в перечень стран и организаций, подозреваемых в совершении сексуального насилия в зонах конфликтов. В последнем отчете ООН указаны ужасные описания злоупотреблений со стороны израильских и российских вооруженных сил и сил безопасности, а также боевиков ХАМАС.

Более подробно ознакомиться с преступлениями россиян в Украине можно в материале РБК-Украина: "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль ООН
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве