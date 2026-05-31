Израиль разрывает отношения с главой ООН: что не понравилось Иерусалиму

Посол Израиля при ООН Дэнни Данон пригрозил разорвать все отношения его страны с главой организации Антониу Гутерришем и его офисом после того, как ООН внесла в черный список бойцов израильской армии. Иерусалим считает это неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Дэнни Данон, израильский посол, сообщил, что официально получил информацию от офиса генерального секретаря о том, что Израиль и его силовые структуры будут включены в ежегодный отчет о сексуальном насилии, связанном с конфликтом. Он назвал это решение "оторванным от фактов и реальности".

ХАМАС также включен в связанный список стран и групп, обвиняемых в использовании сексуального насилия в качестве оружия войны.

Израильский представитель осудил это решение, опроверг обвинения и обвинил главу ООН Антониу Гутерреша во лжи и в том, что он не решил полностью расследовать заявления против Израиля.

"Поставить нас и террористов ХАМАС в один список - это неприемлемо", - сказал Данон.

Срок Гутерреша на посту главы ООН закончится в этом году, и неясно, что означает объявление Израиля о разрыве связей с его офисом, учитывая уже и так критическое состояние их отношений, пишет NYT.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик охарактеризовал объявление Израиля как "символическое" и такое, которое вряд ли изменит деятельность ООН. Он заявил, что организация "продолжит сотрудничество с израильской миссией".