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Ізраїль розпочав велику військову операцію в палестинському таборі

Фото: авіація ВПС Ізраїлю (idf.il)
Автор: Володимир Костирін

Армія Ізраїлю розпочала військову операцію у палестинському таборі Дженін на півночі Західного берега річки Йордан. Було завдано авіаударів за цілях в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Як зазначили в Силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

У заяві ізраїльських військових йдеться, що вони не будуть бездіяльними, "поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як приховування".

При цьому в МОЗ Палестини заявили, що в ході рейду є загиблі та поранені. Так, йдеться у повідомленні відомства, загинули троє палестинців, а поранення отримали 12 людей.

Своєю чергою представники батальйону Дженін, до якого входять бойовики з палестинських груп ФАТХ, ХАМАС і "Ісламський джихад", заявили, що "боротимуться з окупаційними силами до останнього подиху".

У Дженіні в провулках табору було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.

За словами жителя цього табору Ахмеда Закі у спілкуванні з журналістами, колони ізраїльської військової техніки проникли на околицю Дженіна з кількох вулиць.

Загострення між Ізраїлем та Палестиною

Навесні Ізраїль розпочав операцію "Щит та стріла", під час якої 9 травня 40 літаків ВПС країни атакували об'єкти терористів на території сектору Газа. Операція продовжилася також наступного дня, коли ЦАХАЛ атакував точки, з яких Ізраїлем запускали ракети.

Тоді ж з боку Палестини було запущено Ізраїлем 469 ракет, 333 з яких перетнули кордон Ізраїлю. 153 з них було знищено системами ППО.

14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про завершення операції, назвавши її успішною.

Між тим, 20 червня на Західному березі Йордану відбувся найбільший за останні роки бій між Ізраїлем та Палестиною.

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