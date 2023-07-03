Израиль начал крупную военную операцию в палестинском лагере

Как отметили в Силах обороны Израиля (ЦАХАЛ), данные удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

В заявлении израильских военных говорится, что они не станут бездействовать, "пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве укрытия".

При этом в Минздраве Палестины заявили, что в ходе рейда есть погибшие и раненые. Так, говорится в сообщении ведомства, погибли трое палестинцев, а ранения получили 12 человек.

В свою очередь представители батальона Дженин, в который входят боевики из палестинских групп ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад", заявили, что "будут бороться с оккупационными силами до последнего вздоха".

В Дженине в переулках лагеря были размещены десятки вооруженных палестинцев в масках.

По словам жителя этого лагеря Ахмеда Заки в общении с журналистами, колонны израильской военной техники проникли на окраину Дженина с нескольких улиц.

Обострение между Израилем и Палестиной

Весной Израиль начал операцию "Щит и стрела", в ходе которой 9 мая 40 самолетов ВВС страны атаковали объекты террористов на территории сектора Газа. Операция продолжилась также на следующий день, когда ЦАХАЛ атаковал точки, из которых по Израилю запускали ракеты.

Тогда же со стороны Палестины были запущены по Израилю 469 ракет, 333 из которых пересекли границу Израиля. 153 из них были уничтожены системами ПВО.

14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении операции, назвав ее успешной.

Между тем, 20 июня на Западном берегу Иордана произошел самый большой за последние годы бой между Израилем и Палестиной.