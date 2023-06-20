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На Західному березі Йордану стався найбільший за останні роки бій між Ізраїлем та Палестиною

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Вівторок 20 червня 2023 02:19
На Західному березі Йордану стався найбільший за останні роки бій між Ізраїлем та Палестиною Фото: між Ізарїлем та Палестиною стався найбільший за останні роки бій (facebook.com/tzahalonline2)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 19 червня, ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) здійснили наліт на табір біженців на півночі Західного берега Йордану, що призвело до найбільшого за останні десятиліття бою з палестинськими бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

ЦАХАЛ повідомили, що вранці вони прийшли на територію табору Дженін, щоб затримати двох бойовиків, які знаходяться у розшуку. Однак машини, на яких вони їхали, підірвали палестинські бойовики - вони заявили, що влаштували засідку на ізраїльських військових.

Щоб евакуювати заблокованих бійців, ЦАХАЛу довелося висилати гелікоптер Apache, який випустив ракети по позиціям палестинців. За словами свідків, бій тривав майже 10 годин, в кінці-кінців ізраїльські військовослужбовці евакуювали товаришів.

По результатам бою загинуло щонайменше п'ятеро палестинців та декілька солдат ЦАХАЛу, також пошкоджено гелікоптер Ізраїля. "Ісламський джихад" визнав двох загиблих палестинців своїми бійцями.

Загострення між Ізраїлем та Палестиною

Вночі 9 травня Ізраїль почав операцію "Щит та стріла". 40 літаків ВПС Ізраїлю атакували об'єкти терористів на території сектору Газа. Наступного дня операція продовжилась - ЦАХАЛ атакував точки, з яких по Ізраїлю запускали ракети.

В той же день Палестина запустила по Ізраїлю 469 ракет, 333 з яких перетнули кордон Ізраїля. 153 з них було знищено системами ППО.

14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про заверження операції.

"Ми ліквідували десятки терористів, знищили 17 штабів "Джихаду", склади ракет, протитанкові розрахунки й багато іншого", - пояснив він.

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