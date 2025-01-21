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Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

Вторник 21 января 2025 14:15
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Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан Фото: Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Наталья Кава

Израиль начал контртеррористическую операцию "Железная стена" на западном берегу реки Иордан во вторник, 21 января.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Twitter.

По его словам, цель операции - "искоренение терроризма" в городе Дженине в Палестинской автономии, что на западном берегу реки Иордан. Операция проводится под ЦАХАЛ.

"Это еще один шаг на пути к достижению поставленной нами цели - укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранской оси везде, куда она протягивает свои щупальца - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии", - написал он.

Стоит заметить, что эта операция началась после того, как Израиль и группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обоюдном освобождении заложников

Соглашение Израиля с ХАМАС и освобождение заложников

А уже 19 января оно вступило в силу. В тот же день боевики ХАМАС освободили трех женщин-заложниц, а Израиль должен освободить 90 палестинских заключенных.

Подробнее о том, почему Израиль и ХАМАС подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы - читайте в материале РБК-Украина.

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