Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази на засіданні ООН

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, що ініціатива щодо обговорення рішення про створення двох держав є "театром, відірваним від реальності".

"Ізраїль зобов'язується продовжувати цю війну, доки ми не повернемо всіх заручників і доки ХАМАС повністю не вийде з гри. Тоді ми зможемо говорити про майбутнє. Не раніше", - заявив дипломат.

Він також додав, що відповідальність за ліквідацію ХАМАС лежить виключно на Ізраїлі.

"Сьогодні багато лідерів говоритимуть про майбутнє Гази. Коли ХАМАС не буде частиною Гази... але я запитаю їх, хто це зробить, хто насправді забезпечить, щоб ХАМАС не був частиною Гази? Відповідальність лежить на наших плечах", - підкреслив Данон.

Посол наголосив також, що поки президент Франції Еммануель Макрон та його колеги "святкуватимуть" визнання Палестини, 48 ізраїльських заручників досі лишаються в Газі.

"Ми знаємо, що ця конференція виникла з внутрішніх інтересів. Це не дипломатія", - заявив Данон.