Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази на засіданні ООН

Фото: війна в Газі триває, близько 50 заручників досі знаходяться у ХАМАСу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ізраїль продовжуватиме війну в Секторі Гази до звільнення всіх заручників та повної ліквідації ХАМАС. Така позиція країни прозвучала на засіданні ООН, присвяченому палестинському питанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, що ініціатива щодо обговорення рішення про створення двох держав є "театром, відірваним від реальності".

"Ізраїль зобов'язується продовжувати цю війну, доки ми не повернемо всіх заручників і доки ХАМАС повністю не вийде з гри. Тоді ми зможемо говорити про майбутнє. Не раніше", - заявив дипломат.

Він також додав, що відповідальність за ліквідацію ХАМАС лежить виключно на Ізраїлі.

"Сьогодні багато лідерів говоритимуть про майбутнє Гази. Коли ХАМАС не буде частиною Гази... але я запитаю їх, хто це зробить, хто насправді забезпечить, щоб ХАМАС не був частиною Гази? Відповідальність лежить на наших плечах", - підкреслив Данон.

Посол наголосив також, що поки президент Франції Еммануель Макрон та його колеги "святкуватимуть" визнання Палестини, 48 ізраїльських заручників досі лишаються в Газі.

"Ми знаємо, що ця конференція виникла з внутрішніх інтересів. Це не дипломатія", - заявив Данон.

 

Нагадаємо, 22 вересня в Нью-Йорку пройшла Міжнародна конференція високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання та реалізації угоди про створення двох держав.

Співголовують на цій конференції французький президент Еммануель Макрон та спадкоємний принц і прем’єр-міністр Королівства Саудівська Аравія Мохаммед бен Салман.

22 вересня Франція заявила про визнання Палестини. Перед цим таке ж рішення оголосили Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія.

Більше про визнання Палестини читайте в матеріалі РБК-Україна "Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує".

