Израиль раскрыл дальнейший план по Газе на заседании ООН

Посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что инициатива по обсуждению решения о создании двух государств является "театром, оторванным от реальности".

"Израиль обязуется продолжать эту войну, пока мы не вернем всех заложников и пока ХАМАС полностью не выйдет из игры. Тогда мы сможем говорить о будущем. Не раньше", - заявил дипломат.

Он также добавил, что ответственность за ликвидацию ХАМАС лежит исключительно на Израиле.

"Сегодня многие лидеры будут говорить о будущем Газы. Когда ХАМАС не будет частью Газы... но я спрошу их, кто это сделает, кто на самом деле обеспечит, чтобы ХАМАС не был частью Газы? Ответственность лежит на наших плечах", - подчеркнул Данон.

Посол отметил также, что пока президент Франции Эммануэль Макрон и его коллеги будут "праздновать" признание Палестины, 48 израильских заложников до сих пор остаются в Газе.

"Мы знаем, что эта конференция возникла из внутренних интересов. Это не дипломатия", - заявил Данон.