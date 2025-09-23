RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Израиль раскрыл дальнейший план по Газе на заседании ООН

Фото: война в Газе продолжается, около 50 заложников до сих пор находятся у ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Израиль будет продолжать войну в Секторе Газа до освобождения всех заложников и полной ликвидации ХАМАС. Такая позиция страны прозвучала на заседании ООН, посвященном палестинскому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что инициатива по обсуждению решения о создании двух государств является "театром, оторванным от реальности".

"Израиль обязуется продолжать эту войну, пока мы не вернем всех заложников и пока ХАМАС полностью не выйдет из игры. Тогда мы сможем говорить о будущем. Не раньше", - заявил дипломат.

Он также добавил, что ответственность за ликвидацию ХАМАС лежит исключительно на Израиле.

"Сегодня многие лидеры будут говорить о будущем Газы. Когда ХАМАС не будет частью Газы... но я спрошу их, кто это сделает, кто на самом деле обеспечит, чтобы ХАМАС не был частью Газы? Ответственность лежит на наших плечах", - подчеркнул Данон.

Посол отметил также, что пока президент Франции Эммануэль Макрон и его коллеги будут "праздновать" признание Палестины, 48 израильских заложников до сих пор остаются в Газе.

"Мы знаем, что эта конференция возникла из внутренних интересов. Это не дипломатия", - заявил Данон.

Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке прошла Международная конференция высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации соглашения о создании двух государств.

Сопредседательствуют на этой конференции французский президент Эммануэль Макрон и наследный принц и премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мохаммед бен Салман.

22 сентября Франция заявила о признании Палестины. Перед этим такое же решение объявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

Больше о признании Палестины читайте в материале РБК-Украина "Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит".

ХАМАСИзраильСектор Газа