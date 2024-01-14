Ізраїль розкрив плани ХАМАС здійснити атаки в Європі

Згідно із заявою, оприлюдненою офісом прем’єр-міністра Ізраїлю, зовнішня розвідувальна служба ("Моссад") та служба загальної безпеки ("ШАБАК") у співпраці з іноземними партнерами змогли встановити "всеосяжну картину терористичної діяльності ХАМАС" в Ізраїлі та за його межами".

"Включаючи інформацію про намір атакувати посольство Ізраїлю у Швеції за допомогою безпілотників та використання кримінальних елементів у Європі", - йдеться у повідомленні.

Осередки ХАМАС у Данії, Німеччині та Нідерландах були заарештовані в грудні за підозрою в змові з метою нападу на єврейські цілі в Європі.

Поліція Данії 12 грудня заявила, що

Терористична організація ХАМАС невпинно і виснажливо працює над розширенням своїх смертоносних операцій на Європу, і, таким чином, становить загрозу внутрішній безпеці цих країн", – сказав глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.