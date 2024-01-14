Израиль раскрыл планы ХАМАС совершить атаки в Европе

Согласно заявлению, обнародованному офисом премьер-министра Израиля, внешняя разведывательная служба ("Моссад") и служба общей безопасности ("ШАБАК") в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли установить "всеобъемлющую картину террористической деятельности ХАМАС" в Израиле и за его пределами".

"Включая информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции посредством беспилотников и использования криминальных элементов в Европе", - говорится в сообщении.

Очаги ХАМАС в Дании, Германии и Нидерландах были арестованы в декабре по подозрению в заговоре с целью нападения на еврейские цели в Европе.

Полиция Дании 12 декабря заявила, что

Террористическая организация ХАМАС неустанно и изнурительно работает над расширением своих смертоносных операций на Европу, и, таким образом, представляет угрозу внутренней безопасности этих стран", - сказал глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяхуназвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.