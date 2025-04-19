Ізраїль розглядає удар по ядерних об'єктах Ірану, попри переговори США, - Reuters

Ізраїль розглядає можливість завдати обмеженого військового удару по ядерній інфраструктурі Ірану вже найближчими місяцями, навіть без прямої підтримки США.

Попри те, що президент Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі дав зрозуміти прем’єру Біньяміну Нетаньяху, що Вашингтон наразі хоче зосередитися на дипломатії, Ізраїль готує кілька сценаріїв військових операцій - від авіаударів до точкових дій спецназу.

За даними джерел Reuters, такі удари могли б тимчасово уповільнити ядерну програму Ірану.

У суботу в Римі має відбутися другий раунд попередніх переговорів між американськими та іранськими дипломатами щодо іранського атомного досьє.

Водночас в Ізраїлі вважають, що нинішні переговори можуть не призвести до реального згортання іранської програми, що є принциповою умовою для Нетаньяху.

Позиція США

Водночас у самому Ірані вже відреагували на можливу загрозу. Представник сил безпеки заявив, що будь-який удар по іранських об’єктах викличе "жорстку та рішучу відповідь".

Джерела зазначають, що на тлі внутрішніх політичних викликів Нетаньяху може бути зацікавлений у зовнішньому конфлікті як у способі мобілізації електорату.

Проте будь-яка атака без погодження з США може послабити підтримку Ізраїлю на міжнародній арені.

Трамп підкреслив, що не виключає жорсткіших дій у майбутньому, але наразі "не поспішає" до військового варіанту.

"Я думаю, що в Ірану є шанс мати велику країну і жити щасливо без смерті. Це мій перший варіант. Якщо є другий варіант, я думаю, що це буде дуже погано для Ірану, і я думаю, що Іран хоче поговорити", - заявив Трамп.