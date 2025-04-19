Израиль рассматривает удар по ядерным объектам Ирана, несмотря на переговоры США, - Reuters

Израиль рассматривает возможность нанести ограниченный военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана уже в ближайшие месяцы, даже без прямой поддержки США.

Несмотря на то, что президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме дал понять премьеру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сейчас хочет сосредоточиться на дипломатии, Израиль готовит несколько сценариев военных операций - от авиаударов до точечных действий спецназа.

По данным источников Reuters, такие удары могли бы временно замедлить ядерную программу Ирана.

В субботу в Риме должен состояться второй раунд предварительных переговоров между американскими и иранскими дипломатами по иранскому атомному досье.

В то же время в Израиле считают, что нынешние переговоры могут не привести к реальному сворачиванию иранской программы, что является принципиальным условием для Нетаньяху.

Позиция США

В то же время в самом Иране уже отреагировали на возможную угрозу. Представитель сил безопасности заявил, что любой удар по иранским объектам вызовет "жесткий и решительный ответ".

Источники отмечают, что на фоне внутренних политических вызовов Нетаньяху может быть заинтересован во внешнем конфликте как в способе мобилизации электората.

Однако любая атака без согласования с США может ослабить поддержку Израиля на международной арене.

Трамп подчеркнул, что не исключает более жестких действий в будущем, но пока "не спешит" к военному варианту.

"Я думаю, что у Ирана есть шанс иметь большую страну и жить счастливо без смерти. Это мой первый вариант. Если есть второй вариант, я думаю, что это будет очень плохо для Ирана, и я думаю, что Иран хочет поговорить", - заявил Трамп.