Ізраїль проводить масштабну мобілізацію: до війська призивають 100 тисяч резервістів

Конфлікт вийшов на новий рівень

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу прямого військового зіткнення після того, як Ізраїль завдав удару на випередження по території Ірану. Ця операція стала відповіддю на загрози масштабної атаки з боку Тегерана.

Згодом Армія оборони Ізраїлю почала завдавати нових ударів по військових об'єктах Ірану, фокусуючись на знищенні ракетного потенціалу країни та систем ППО.

У відповідь на дії ЦАХАЛу Іран атакував балістичними ракетами передмістя Єрусалима. Унаслідок прямого влучання іранської балістичної ракети по житловому кварталу в ізраїльському місті Бейт-Шемеш загинули дев'ятеро людей.