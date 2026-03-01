Израиль проводит масштабную мобилизацию: в армию призывают 100 тысяч резервистов

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов из-за обострения конфликта с Ираном. Такое решение приняли для укрепления обороноспособности на нескольких фронтах одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое цитирует The Times of Israel.
По данным военных, наземные подразделения были срочно усилены на всех критических участках - на границах с Сирией и Ливаном, в секторе Газа, а также на Западном берегу реки Иордан.
Особое внимание уделено защите тыла. Командование тыла уже мобилизовало 20 000 резервистов.
Их основная специализация - проведение поисково-спасательных работ в случае обстрелов.
Кроме сухопутных войск, значительное подкрепление получили и другие рода войск:
В ЦАХАЛ заверили, что все мобилизованные будут обеспечены необходимой логистикой и средствами для выполнения боевых задач в кратчайшие сроки.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу прямого военного столкновения после того, как Израиль нанес удар на опережение по территории Ирана. Эта операция стала ответом на угрозы масштабной атаки со стороны Тегерана.
Впоследствии Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по военным объектам Ирана, фокусируясь на уничтожении ракетного потенциала страны и систем ПВО.
В ответ на действия ЦАХАЛа Иран атаковал баллистическими ракетами пригород Иерусалима. В результате прямого попадания иранской баллистической ракеты по жилому кварталу в израильском городе Бейт-Шемеш погибли девять человек.