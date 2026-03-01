Израиль проводит масштабную мобилизацию: в армию призывают 100 тысяч резервистов

Конфликт вышел на новый уровень

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу прямого военного столкновения после того, как Израиль нанес удар на опережение по территории Ирана. Эта операция стала ответом на угрозы масштабной атаки со стороны Тегерана.

Впоследствии Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по военным объектам Ирана, фокусируясь на уничтожении ракетного потенциала страны и систем ПВО.

В ответ на действия ЦАХАЛа Иран атаковал баллистическими ракетами пригород Иерусалима. В результате прямого попадания иранской баллистической ракеты по жилому кварталу в израильском городе Бейт-Шемеш погибли девять человек.