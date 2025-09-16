Ізраїль просувається до центру Гази: нові деталі наступу ЦАХАЛ

Ізраїльський військовий спікер розповів, що протягом кількох тижнів солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перебували на околиці Гази, але в межах операції в ніч на 16 вересня вони просунулися до центру міста.

"Минулої ночі ми почали поглиблювати наші операції вглиб міста Газа. Це поступовий процес, це не чорне чи біле. Але вчора був великий крок уперед як у розгортанні, так і в діях на землі", - зазначив він.

Тепер Ізраїль перейшов до "основної фази плану" щодо Гази. Мета ЦАХАЛ - зруйнувати контроль бойовиків ХАМАС у місті.

"Ми очікуємо, що на полі бою в місті Газа перебувають від 2 000 до 3 000 бойовиків. За нашими даними, деякі з них перебувають там від самого початку війни і готуються до зіткнень із нашими силами як на поверхні, так і під землею", - розповів представник ЦАХАЛ.

Водночас він уточнив, що Ізраїль поступово збільшить чисельність військ у місті Газа, оскільки, за оцінками, приблизно 40% жителів уже покинули його і перемістилися на південь анклаву.

Жителям Гази ЦАХАЛ рекомендує переміститися в район аль-Мавасі на півдні, який, як пише The Guardian, незважаючи на статус "безпечної зони", часто зазнає ізраїльських авіаударів.

Зі свого боку прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже заявив про початок "значної операції в Газі".