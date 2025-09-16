RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Израиль продвигается к центру Газы: новые детали наступления ЦАХАЛ

Иллюстративное фото: израильские военные атакуют Газу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные продолжают свое наступление на город Газа. Они продвинулись к центру крупнейшего города Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Израильский военный спикер рассказал, что в течение нескольких недель солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находились на окраине Газы, но в рамках операции в ночь на 16 сентября они продвинулись к центру города. 

"Прошлой ночью мы начали углублять наши операции вглубь города Газа. Это постепенный процесс, это не черное или белое. Но вчера был большой шаг вперёд как в развертывании, так и в действиях на земле", - отметил он. 

Теперь Израиль перешел к "основной фазе плана" по Газе. Цель ЦАХАЛ - разрушить контроль боевиков ХАМАС в городе. 

"Мы ожидаем, что на поле боя в городе Газа находятся от 2 000 до 3 000 боевиков. По нашим данным, некоторые из них находятся там с самого начала войны и готовятся к столкновениям с нашими силами как на поверхности, так и под землей", - рассказал представитель ЦАХАЛ. 

При этом он уточнил, что Израиль постепенно увеличит численность войск в городе Газа, так как оценивается, что около 40% жителей уже покинули его и переместились на юг анклава. 

Жителям Газы ЦАХАЛ рекомендует переместиться в район аль-Маваси на юге, который, как пишет The Guardian, несмотря на статус "безопасной зоны", часто подвергается израильским авиаударам.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о начале "значительной операции в Газе". 

Операция в Газе

Напомним, еще несколько недель назад израильские официальные лица заявляли о новом этапе операции против боевиков ХАМАС. В частности, Израиль планирует взять Газу под свой полный контроль.

Сегодня утром стало известно, что Израиль массированно атакует Газу с воздуха. На этом фоне в Иерусалиме начались протесты родственников тех людей, которых боевики ХАМАС держат в заложниках.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа