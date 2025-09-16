Израиль продвигается к центру Газы: новые детали наступления ЦАХАЛ

Израильский военный спикер рассказал, что в течение нескольких недель солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находились на окраине Газы, но в рамках операции в ночь на 16 сентября они продвинулись к центру города.

"Прошлой ночью мы начали углублять наши операции вглубь города Газа. Это постепенный процесс, это не черное или белое. Но вчера был большой шаг вперёд как в развертывании, так и в действиях на земле", - отметил он.

Теперь Израиль перешел к "основной фазе плана" по Газе. Цель ЦАХАЛ - разрушить контроль боевиков ХАМАС в городе.

"Мы ожидаем, что на поле боя в городе Газа находятся от 2 000 до 3 000 боевиков. По нашим данным, некоторые из них находятся там с самого начала войны и готовятся к столкновениям с нашими силами как на поверхности, так и под землей", - рассказал представитель ЦАХАЛ.

При этом он уточнил, что Израиль постепенно увеличит численность войск в городе Газа, так как оценивается, что около 40% жителей уже покинули его и переместились на юг анклава.

Жителям Газы ЦАХАЛ рекомендует переместиться в район аль-Маваси на юге, который, как пишет The Guardian, несмотря на статус "безопасной зоны", часто подвергается израильским авиаударам.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о начале "значительной операции в Газе".