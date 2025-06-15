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Ізраїль просить США допомогти знищити ядерну програму Ірану: що відомо

Неділя 15 червня 2025 02:49
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Ізраїль просить США допомогти знищити ядерну програму Ірану: що відомо Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням допомогти знищити ключовий об'єкт ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Ізраїль впродовж останніх 48 годин звертався до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом долучитися до війни проти Ірану з метою ліквідації його ядерної програми. Про це повідомили два знайомих із ситуацією ізраїльських посадовці.

Один з посадовців повідомив виданню, що США можуть долучитися до операції. За його словами, президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу нібито висловив готовність це зробити у разі потреби.

Втім, пише Axios, у п’ятницю представник Білого дому спростував цю інформацію. У суботу другий американський посадовець підтвердив, що Ізраїль справді звертався з таким проханням, однак зазначив, що наразі це питання адміністрацією не розглядається.

Високопоставлений представник Білого дому у коментарі виданню в суботу зазначив: "Те, що відбувається сьогодні, вже неможливо зупинити", маючи на увазі атаки Ізраїлю.

"Але ми здатні досягти успішного мирного врегулювання цього конфлікту, якщо Іран виявить готовність. Найшвидший шлях до миру для Ірану - це відмова від ядерної зброї. Уся операція… справді має завершитися ліквідацією Фордо", - заявив посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер в інтерв’ю Fox News.

За даними джерел, з початку військової операції ізраїльська сторона неодноразово обговорювала з американськими колегами можливість участі США у завданні удару по заводу зі збагачення урану в Фордо. За словами ізраїльського джерела, Вашингтон наразі розглядає відповідне звернення, а Ізраїль сподівається, що президент Трамп погодиться.

Навіщо Ізраїлю допомога США

Ізраїль не володіє ані протибункерними боєприпасами, ані важкими бомбардувальниками, необхідними для знищення об'єкта зі збагачення урану у Фордо, який розташований глибоко під землею в гірській місцевості. Натомість США мають у розпорядженні відповідні засоби, які перебувають у межах досяжності Ірану.

Попри це, адміністрація Трампа наразі утримується від безпосередньої участі в ізраїльській операції. У Вашингтоні наголошують, що будь-яка відповідь Ірану у вигляді атак на американські цілі буде розцінюватися як нелегітимна.

Прямий удар по іранській території, навіть якщо участь США обмежиться знищенням одного об'єкта, фактично означатиме пряме залучення Сполучених Штатів до війни.

Ізраїль вважатиме ядерну програму Ірану знищеною лише у разі повного знищення об’єкту в Фордо.

Завод зі збагачення палива Фордо - це іранський підземний об'єкт зі збагачення урану, розташований за 32 км на північний схід від іранського міста Кум, біля села Фордо, на колишній базі Корпусу вартових Ісламської революції.

Об'єкт перебуває під контролем Організації з атомної енергії Ірану. Це другий іранський об'єкт зі збагачення урану, попередній - у Натанзі.

Переговори щодо ядерної програми Ірану

З приходом на другий термін президентства, на початку березня 2025 року Дональд Трамп запропонував Тегерану укласти нову "ядерну угоду" та відвів для цього два місяці. У випадку відмови, США пригрозили вдарити по ядерних об'єктах Ірану.

Переговори тривали складно, хоча повідомлялося про частковий прогрес. Вашингтон вимагав від іранської сторони повністю відмовитися від нульового збагачення урану для недопущення створення ядерних боєголовок. Однак Тегеран відмовився від цього та погоджувався лише на часткове, але не тотальне, збагачення.

Наприкінці травня США висунули додаткові вимоги - відмовитися від розробки ракет далекого радіусу дії та допустити американських інспекторів на іранські ядерні об'єкти. У Тегерані відмовилися та заявили, що не збираються відмовлятися від своїх "ядерних прав".

Через провал переговорів, Ізраїль з ночі 13 червня почав завдавати удари по ядерних та військових об'єктах на території Ірану.

Іранські військові відповідають масштабними обстрілами ізраїльських міст.

Трамп заявив, що США розглянуть можливість нанесення удару по підземному ядерному об'єкту в Фордо.

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