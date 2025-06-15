Израиль просит США помочь уничтожить ядерную программу Ирана: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Израиль в течение последних 48 часов обращался к администрации президента США Дональда Трампа с призывом присоединиться к войне против Ирана с целью ликвидации его ядерной программы. Об этом сообщили два знакомых с ситуацией израильских чиновника.

Один из чиновников сообщил изданию, что США могут присоединиться к операции. По его словам, президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху якобы выразил готовность это сделать в случае необходимости.

Впрочем, пишет Axios, в пятницу представитель Белого дома опроверг эту информацию. В субботу второй американский чиновник подтвердил, что Израиль действительно обращался с такой просьбой, однако отметил, что сейчас этот вопрос администрацией не рассматривается.

Высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии изданию в субботу отметил: "То, что происходит сегодня, уже невозможно остановить", имея в виду атаки Израиля.

"Но мы способны достичь успешного мирного урегулирования этого конфликта, если Иран проявит готовность. Самый быстрый путь к миру для Ирана - это отказ от ядерного оружия. Вся операция... действительно должна завершиться ликвидацией Фордо", - заявил посол Израиля в США Ехиэль Лейтер в интервью Fox News.

По данным источников, с начала военной операции израильская сторона неоднократно обсуждала с американскими коллегами возможность участия США в нанесении удара по заводу по обогащению урана в Фордо. По словам израильского источника, Вашингтон сейчас рассматривает соответствующее обращение, а Израиль надеется, что президент Трамп согласится.

Зачем Израилю помощь США

Израиль не обладает ни противобункерными боеприпасами, ни тяжелыми бомбардировщиками, необходимыми для уничтожения объекта по обогащению урана в Фордо, который расположен глубоко под землей в горной местности. Зато США располагают соответствующими средствами, которые находятся в пределах досягаемости Ирана.

Несмотря на это, администрация Трампа пока воздерживается от непосредственного участия в израильской операции. В Вашингтоне отмечают, что любой ответ Ирана в виде атак на американские цели будет расцениваться как нелегитимный.

Прямой удар по иранской территории, даже если участие США ограничится уничтожением одного объекта, фактически будет означать прямое вовлечение Соединенных Штатов в войну.

Израиль будет считать ядерную программу Ирана уничтоженной только в случае полного уничтожения объекта в Фордо.

Завод по обогащению топлива Фордо - это иранский подземный объект по обогащению урана, расположенный в 32 км к северо-востоку от иранского города Кум, возле деревни Фордо, на бывшей базе Корпуса стражей Исламской революции.

Объект находится под контролем Организации по атомной энергии Ирана. Это второй иранский объект по обогащению урана, предыдущий - в Натанзе.