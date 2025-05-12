UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньяху і Галланта

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль звернувся до суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) із проханням скасувати ордери на арешт прем'єра Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з документами, які було опубліковано на сайті МКС, Ізраїль також попросив суд зобов'язати прокуратуру призупинити розслідування ймовірних злочинів у Секторі Газа.

Документи датовані 9 травня і підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

Ордери на арешт Нетаньяху і Галланта

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

Суд встановив, що Нетаньяху і Галлант нібито причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Сектора Гази.

Таке рішення розкритикували в низці держав. Зокрема, Рада нацбезпеки США підкреслила, що МКС не має юрисдикції з такого питання.

У квітні цього року апеляційна палата МКС ухвалила, що судді палати попереднього провадження, які видали ордери, мають розглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності ордерів на арешт.

Поки що незрозуміло, в якій формі буде проведено цей перегляд, і не встановлено конкретних термінів ухвалення рішення за запитом Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НетаньяхуІзраїльМіжнародний кримінальний суд