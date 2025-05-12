Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньяху і Галланта

Ордери на арешт Нетаньяху і Галланта

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

Суд встановив, що Нетаньяху і Галлант нібито причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Сектора Гази.

Таке рішення розкритикували в низці держав. Зокрема, Рада нацбезпеки США підкреслила, що МКС не має юрисдикції з такого питання.

У квітні цього року апеляційна палата МКС ухвалила, що судді палати попереднього провадження, які видали ордери, мають розглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності ордерів на арешт.

Поки що незрозуміло, в якій формі буде проведено цей перегляд, і не встановлено конкретних термінів ухвалення рішення за запитом Ізраїлю.

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