Израиль просит МУС отозвать ордера на арест Нетаньяху и Галланта

Ордера на арест Нетаньяху и Галланта

Напомним, 21 ноября прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.

Суд установил, что Нетаньяху и Галлант якобы причастны к военным преступлениям против мирного населения Сектора Газа.

Такое решение раскритиковали в ряде государств. В частности, Совет нацбезопасности США подчеркнул, что МУС не обладает юрисдикцией по такому вопросу.

В апреле этого года апелляционная палата МУС постановила, что судьи палаты предварительного производства, которые выдали ордера, должны рассмотреть возражения Израиля относительно юрисдикции суда и законности ордеров на арест.

Пока неясно, в какой форме будет проведен этот пересмотр, и не установлены конкретные сроки принятия решения по запросу Израиля.

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