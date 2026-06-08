Ізраїль проігнорував заклики Трампа та атакував військові об'єкти в Ірані

Ізраїльська армія завдала ударів по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану. Вибухи пролунали щонайменше у трьох містах - Тегерані, Тебризі та Ісфахані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Що відомо про удар
Армія оборони Ізраїлю підтвердила удари по військових цілях у Ірані. За даними ІРГК, Ізраїль застосував авіаційні балістичні ракети.
Вибухи зафіксовано в Тегерані, Тебризі та Ісфахані - про це повідомляють іранські державні ЗМІ.
Контекст
Удар стався попри те, що Трамп особисто просив Нетаньяху утриматися від відплати за іранські ракетні атаки по Ізраїлю. Президент США також заявив FT, що Ізраїль "не матиме вибору" і прийме будь-яку угоду США з Іраном.
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Реакція Ірану
Старший радник верховного лідера Ірану попередив: якщо Ізраїль продовжить ескалацію, Тегеран може заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку - ще один ключовий морський коридор на Близькому Сході.
Напередодні Іран вперше з квітня завдав ракетного удару по Ізраїлю - дві балістичні ракети по півночі країни перехопили системи ППО. Після цього Трамп зателефонував Нетаньяху і заявив, що проінструктує його утриматися від відповіді.
"Він не матиме вибору. Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він - ні", - сказав президент США про ізраїльського прем'єра.
Цього тижня Іран також призупинив переговори зі США через продовження ізраїльських ударів по Лівану і заявив, що повернеться до діалогу лише після їх припинення.