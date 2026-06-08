Израиль проигнорировал призывы Трампа и атаковал военные объекты в Иране

Израильская армия нанесла удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. Взрывы прогремели по меньшей мере в трех городах - Тегеране, Тебризе и Исфахане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Что известно об ударе
Армия обороны Израиля подтвердила удары по военным целям в Иране. По данным ИРГК, Израиль применил авиационные баллистические ракеты.
Взрывы зафиксированы в Тегеране, Тебризе и Исфахане - об этом сообщают иранские государственные СМИ.
Контекст
Удар произошел несмотря на то, что Трамп лично просил Нетаньяху воздержаться от возмездия за иранские ракетные атаки по Израилю. Президент США также заявил FT, что Израиль "не будет иметь выбора" и примет любое соглашение США с Ираном.
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Реакция Ирана
Старший советник верховного лидера Ирана предупредил: если Израиль продолжит эскалацию, Тегеран может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив - еще один ключевой морской коридор на Ближнем Востоке.
Накануне Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю - две баллистические ракеты по северу страны перехватили системы ПВО. После этого Трамп позвонил Нетаньяху и заявил, что проинструктирует его воздержаться от ответа.
"У него не будет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он - нет", - сказал президент США об израильском премьере.
На этой неделе Иран также приостановил переговоры с США из-за продолжения израильских ударов по Ливану и заявил, что вернется к диалогу только после их прекращения.