Ізраїль продовжив візи українським біженцям ще на два місяці

Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.
Повідомляється, що заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо
уристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, були продовжені до 30 квітня 2023 року.
Повідомляється, що в
Україна вважає Ізраїль своїм союзником попри публічно висловлене розчарування щодо нейтральної позиції країни з приводу російського вторгнення.
До того ж, візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Києва може відбутися найближчим часом.
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