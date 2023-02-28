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Ізраїль продовжив візи українським біженцям ще на два місяці

Фото: Ізраїль продовжив візи українським біженцям ще на два місяці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.

Повідомляється, що заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо

уристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, були продовжені до 30 квітня 2023 року.

Повідомляється, що в

Україна вважає Ізраїль своїм союзником попри публічно висловлене розчарування щодо нейтральної позиції країни з приводу російського вторгнення.

До того ж, візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Києва може відбутися найближчим часом.

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Ізраїль