Нетаньягу може здійснити візит до Києва найближчим часом, - ЗМІ

Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Україну може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom .

Як стверджують її джерела, це питання вже обговорюється в оточенні глави уряду.

За інформацією видання, якщо такий візит відбудеться, Нетаньягу прийме в Києві президент України Володимир Зеленський.

Українські джерела газети повідомляють, що запрошення відвідати Україну ізраїльському прем'єру вже передано, проте терміни можливої поїздки наразі не погоджені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової.

Як відомо, влада Ізраїлю погодилася надати Україні технології оповіщення про ракети та дрони.

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