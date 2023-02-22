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Нетаньягу може здійснити візит до Києва найближчим часом, - ЗМІ

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Тель-Авів, Середа 22 лютого 2023 01:42
Нетаньягу може здійснити візит до Києва найближчим часом, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Україну може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom.

Як стверджують її джерела, це питання вже обговорюється в оточенні глави уряду.

За інформацією видання, якщо такий візит відбудеться, Нетаньягу прийме в Києві президент України Володимир Зеленський.

Українські джерела газети повідомляють, що запрошення відвідати Україну ізраїльському прем'єру вже передано, проте терміни можливої поїздки наразі не погоджені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової.

Як відомо, влада Ізраїлю погодилася надати Україні технології оповіщення про ракети та дрони.

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