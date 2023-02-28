Израиль продлил визы украинским беженцам еще на два месяца

Сообщается, что заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу

Сообщается, что

Украина считает Израиль своим союзником, несмотря на публично выраженное разочарование относительно нейтральной позиции страны в отношении российского вторжения.

К тому же визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев может состояться в ближайшее время.

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