Израиль продлил визы украинским беженцам еще на два месяца

Израиль продлил визы для граждан Украины, которые находятся в стране, до 30 апреля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля.
Сообщается, что заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу
Сообщается, что
Украина считает Израиль своим союзником, несмотря на публично выраженное разочарование относительно нейтральной позиции страны в отношении российского вторжения.
К тому же визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев может состояться в ближайшее время.
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