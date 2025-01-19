Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа, - ЦАХАЛ

Фото: Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа, ХАМАС не виконує умови угоди про припинення вогню (Getty Images)

Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа. Це пов'язано з тим, що ХАМАС не виконує умови угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Про це заявив речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, пише РБК-Україна з посиланням на Times of Іsrael.

"Станом на сьогоднішній ранок (19 січня, - ред) ХАМАС не виконує своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав Ізраїлю імена заручників, якіо мають бути звільнені сьогодні", - сказав він. Як зазначив військовий, згідно з директивою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху , перемир'я не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання. "ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів у Газі, доки ХАМАС не виконує своїх зобов’язань за угодою", - зазначив Хагарі.