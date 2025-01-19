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Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа, - ЦАХАЛ

Ізраїль, Неділя 19 січня 2025 09:43
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Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа, ХАМАС не виконує умови угоди про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль продовжить удари по Сектору Газа. Це пов'язано з тим, що ХАМАС не виконує умови угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Про це заявив речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, пише РБК-Україна з посиланням на Times of Іsrael.

"Станом на сьогоднішній ранок (19 січня, - ред) ХАМАС не виконує своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав Ізраїлю імена заручників, якіо мають бути звільнені сьогодні", - сказав він.

Як зазначив військовий, згідно з директивою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, перемир'я не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання.

"ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів у Газі, доки ХАМАС не виконує своїх зобов’язань за угодою", - зазначив Хагарі.

ХАМАС порушив угоду з Ізраїлем

Запланований час початку припинення вогню, яке декларується угодою Ізраїлю та ХАМАС минув. Терористи досі не надіслали список трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені пізніше 19 січня.

Угода про припинення вогню мала набути чинності о 8:30 ранку, але раніше вранці прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що угода з ХАМАС не буде реалізована, якщо терористична група не дотримуватиметься узгоджених умов і не оприлюднить імена трьох цивільних жінок, які повинні бути обмінені.

Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був надати імена заручників принаймні за 24 години до їх звільнення.

Однак терористичне угруповання досі не підтвердило, яких трьох із 97 заручників планується звільнити, стверджуючи, що затримка з передачею імен нібито пов’язана з "технічними причинами".

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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