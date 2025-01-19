Израиль продолжит удары по Сектору Газа, - ЦАХАЛ

Фото: Израиль продолжит удары по Сектору Газа, ХАМАС не выполняет условия соглашения о прекращении огня (Getty Images)

Израиль продолжит удары по Сектору Газа. Это связано с тем, что ХАМАС не выполняет условия соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"По состоянию на сегодняшнее утро (19 января, - ред) ХАМАС не выполняет своих обязательств и, вопреки соглашению, не предоставил Израилю имена заложников, которые должны быть освобождены сегодня", - сказал он. Как отметил военный, согласно директиве премьер-министра Биньямина Нетаньяху , перемирие не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства. "ЦАХАЛ продолжит наносить удары в Газе, пока ХАМАС не выполнит своих обязательств по соглашению", - отметил Хагари.