Ізраїль припинив слухати радіостанції ХАМАС рік тому, адже вважав це "марною тратою зусиль", - NYT

Ізраїльські військові припинили прослуховувати радіостанції ХАМАС рік тому, адже терористи вважалися регіональною загрозою для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За даними видання, ізраїльські чиновники роками недооцінювали загрозу з боку ХАМАСу, а напередодні нападу - особливо критично. Офіційна оцінка ізраїльської військової розвідки та Ради національної безпеки з травня 2021 року полягала в тому, що ХАМАС не був зацікавлений в атаці з Гази, яка могла б викликати нищівну відповідь Ізраїлю. Натомість ізраїльська розвідка вважала, що ХАМАС намагався розпалити насильство проти ізраїльтян на Західному березі річки Йордан, який контролюється його суперником, Палестинською адміністрацією.

Переконання прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньяху і вищих посадових осіб ізраїльської служби безпеки в тому, що Іран і Хезболла становлять найбільшу загрозу для Ізраїлю, відволікло увагу і ресурси від протидії ХАМАСу.

Зазначається, що військовий підрозділ сигнальної розвідки Unit 8200 припинив прослуховувати портативні радіостанції бойовиків ХАМАС у Газі рік тому, оскільки це вважалося "марною тратою зусиль".

До того ж, американські шпигунські агентства в останні роки практично припинили збір розвідувальної інформації про ХАМАС і його плани, вважаючи, що це угруповання є регіональною загрозою, яку контролює Ізраїль.

Тим часом бойовики ХАМАСу пройшли ретельну підготовку до нападу, залишаючись практично непоміченими протягом щонайменше року. Бойовики, розділені на різні підрозділи з конкретними цілями, володіли детальною інформацією про ізраїльські військові бази та розташування кібуців.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Гази.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Сектор Гази. Операція ведеться з повітря, моря і суші, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю.

Цієї ночі Ізраїль відправив додаткові війська для наземної операції в Газі.

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