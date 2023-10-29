Ізраїль продовжує поступово розширювати бойові операції проти ХАМАС

Ізраїльські війська продовжують поступово розширювати наші бойові операції відповідно до планів для досягнення мети війни.

Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, ЦАХАЛ продовжує завдавати "масованих авіаударів" для захисту своїх військ і "знищення" цілей ХАМАС.

"Наземна операція складна і пов'язана з небезпеками - ми зробимо все можливе з повітря, з моря і з суші, щоб забезпечити безпеку наших сил", - сказав він.

Хагарі також повторює заклик Ізраїлю до цивільного населення північної частини Сектора Гази рухатися на південь.

"Ми ще раз підкреслюємо - це терміновий заклик", - додав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль. Терористи вбивали, а також викрадали військових і цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектора Гази. Єрусалим зі свого боку розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

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