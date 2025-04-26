Ізраїль повідомив про ракетну атаку з Ємену, сирени лунали у багатьох містах

В ізраїльському військовому відомстві уточнили, що йдеться про балістичну ракету, та поінформували про роботу протиповітряної оборони для збиття цілі.

"Ракета була перехоплена перед тим, як перетнути територію Ізраїлю. Відповідно до протоколу лунали сирени", - розповіли в ЦАХАЛ.

Даних щодо можливих постраждалих або руйнування в результаті обстрілу немає. Медики про виклики у зв'язку з атакою не повідомляли.

Між тим ізраїльські ЗМІ звертають увагу, що сирени лунали вночі у центрі та на півдні країни.

Зокрема, зазначається, що сирени було чуьи в Єрусалимі, Модіїні, Бейт-Шемеші, Лоді, Рамлі, Реховоті, Рішон ле-Ціоні, Петах-Тікве, Беер-Шеві та багатьох інших населених пунктах.

Як пише Newsru.co.il, система сповіщення в Ізраїлі "цього разу знову дала збій".