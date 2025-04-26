Израиль сообщил о ракетной атаке из Йемена, сирены раздавались во многих городах

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена этой ночью, которая двигалась в сторону страны. Благодаря работе ПРО/ПВО вражеская воздушная цель была сбита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля(ЦАХАЛ) и израильское издание Newsru.co.il.
В израильском военном ведомстве уточнили, что речь идет о баллистической ракете, и проинформировали о работе противовоздушной обороны для сбивания цели.
"Ракета была перехвачена перед тем, как пересечь территорию Израиля. В соответствии с протоколом раздавались сирены", - рассказали в ЦАХАЛ.
Данных о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела нет. Медики о вызовах в связи с атакой не сообщали.
Между тем израильские СМИ обращают внимание, что сирены раздавались ночью в центре и на юге страны.
В частности, отмечается, что сирены были слышны в Иерусалиме, Модиине, Бейт-Шемеше, Лоде, Рамле, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Беэр-Шеве и многих других населенных пунктах.
Как пишет Newsru.co.il, система оповещения в Израиле "на этот раз снова дала сбой".
Напомним, что боевики хуситы не редко наносят воздушные удары по территории Израиля. Так, предыдущие атаки состоялись 23, 18 и 13 апреля, а перед тем: 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.
Возобновление обстрелов со стороны хуситов произошло 18 марта после того, как Силы обороны Израиля начали новую фазу военной операции против ХАМАС в Секторе Газа.
До того, поддерживаемые Ираном хуситы не обстреливали территорию Израиля в период действия режима прекращения огня в этом палестинском анклаве в течение двух месяцев - с 18 января по 17 марта 2025 года.
Также напомним, что 25 марта кроме ракетных обстрелов со стороны хуситов, к атаке присоединились и боевики ХАМАС - тогда Израиль трижды был атакован ракетами с территории Йемена и Сектора Газа, при этом ЦАХАЛ уничтожила все вражеские цели.
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