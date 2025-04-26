Ізраїль повідомив про ракетну атаку з Ємену, сирени лунали у багатьох містах
Ізраїльські військові зафіксували запуск ракети з території Ємену цієї ночі, яка рухалася у бік країни. Завдяки роботі ПРО/ППО ворожа повітряна ціль була збита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та ізраїльське видання Newsru.co.il.
В ізраїльському військовому відомстві уточнили, що йдеться про балістичну ракету, та поінформували про роботу протиповітряної оборони для збиття цілі.
"Ракета була перехоплена перед тим, як перетнути територію Ізраїлю. Відповідно до протоколу лунали сирени", - розповіли в ЦАХАЛ.
Даних щодо можливих постраждалих або руйнування в результаті обстрілу немає. Медики про виклики у зв'язку з атакою не повідомляли.
Між тим ізраїльські ЗМІ звертають увагу, що сирени лунали вночі у центрі та на півдні країни.
Зокрема, зазначається, що сирени було чуьи в Єрусалимі, Модіїні, Бейт-Шемеші, Лоді, Рамлі, Реховоті, Рішон ле-Ціоні, Петах-Тікве, Беер-Шеві та багатьох інших населених пунктах.
Як пише Newsru.co.il, система сповіщення в Ізраїлі "цього разу знову дала збій".
Інші ракетні обстріли з боку хуситів
Нагадаємо, що бойовики хусити не рідко завдають повітряних ударів по території Ізраїлю. Так, попередні атаки відбулися 23, 18 та 13 квітня, а перед тим: 30, 27, 24, 23, 20 та 18 березня.
Поновлення обстрілів з боку хуситів відбулося 18 березня після того, як Сили оборони Ізраїлю розпочали нову фазу військової операції проти ХАМАС у Секторі Газа.
До того, підтримувані Іраном хусити не обстрілювали територію Ізраїлю у період дії режиму припинення вогню в цьому палестинському анклаві протягом двох місяців - з 18 січня до 17 березня 2025 року.
Також нагадаємо, що 25 березня окрім ракетних обстрілів з боку хуситів, до атаки долучилися й бойовики ХАМАС - тоді Ізраїль тричі був атакований ракетами з території Ємену та Сектору Газа, при цьому ЦАХАЛ знищила усі ворожі цілі.
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