Израиль сообщил о ракетной атаке из Йемена, сирены раздавались во многих городах
Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена этой ночью, которая двигалась в сторону страны. Благодаря работе ПРО/ПВО вражеская воздушная цель была сбита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля(ЦАХАЛ) и израильское издание Newsru.co.il.
В израильском военном ведомстве уточнили, что речь идет о баллистической ракете, и проинформировали о работе противовоздушной обороны для сбивания цели.
"Ракета была перехвачена перед тем, как пересечь территорию Израиля. В соответствии с протоколом раздавались сирены", - рассказали в ЦАХАЛ.
Данных о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела нет. Медики о вызовах в связи с атакой не сообщали.
Между тем израильские СМИ обращают внимание, что сирены раздавались ночью в центре и на юге страны.
В частности, отмечается, что сирены были слышны в Иерусалиме, Модиине, Бейт-Шемеше, Лоде, Рамле, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Беэр-Шеве и многих других населенных пунктах.
Как пишет Newsru.co.il, система оповещения в Израиле "на этот раз снова дала сбой".
Другие ракетные обстрелы со стороны хуситов
Напомним, что боевики хуситы не редко наносят воздушные удары по территории Израиля. Так, предыдущие атаки состоялись 23, 18 и 13 апреля, а перед тем: 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.
Возобновление обстрелов со стороны хуситов произошло 18 марта после того, как Силы обороны Израиля начали новую фазу военной операции против ХАМАС в Секторе Газа.
До того, поддерживаемые Ираном хуситы не обстреливали территорию Израиля в период действия режима прекращения огня в этом палестинском анклаве в течение двух месяцев - с 18 января по 17 марта 2025 года.
Также напомним, что 25 марта кроме ракетных обстрелов со стороны хуситов, к атаке присоединились и боевики ХАМАС - тогда Израиль трижды был атакован ракетами с территории Йемена и Сектора Газа, при этом ЦАХАЛ уничтожила все вражеские цели.
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