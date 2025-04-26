Израиль сообщил о ракетной атаке из Йемена, сирены раздавались во многих городах

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена этой ночью, которая двигалась в сторону страны. Благодаря работе ПРО/ПВО вражеская воздушная цель была сбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ ) и израильское издание Newsru.co.il .

В израильском военном ведомстве уточнили, что речь идет о баллистической ракете, и проинформировали о работе противовоздушной обороны для сбивания цели.

"Ракета была перехвачена перед тем, как пересечь территорию Израиля. В соответствии с протоколом раздавались сирены", - рассказали в ЦАХАЛ.

Данных о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела нет. Медики о вызовах в связи с атакой не сообщали.

Между тем израильские СМИ обращают внимание, что сирены раздавались ночью в центре и на юге страны.

В частности, отмечается, что сирены были слышны в Иерусалиме, Модиине, Бейт-Шемеше, Лоде, Рамле, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Беэр-Шеве и многих других населенных пунктах.

Как пишет Newsru.co.il, система оповещения в Израиле "на этот раз снова дала сбой".