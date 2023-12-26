Ізраїль потребує понад 8 млрд доларів на оборону для продовження війни

Ізраїль повинен буде збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 млдр шекелів (8,3 млдр доларів) у 2024 році, оскільки війна проти ХАМАС триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з даними міністерства фінансів Ізраїлю, окрім військових витрат, країні знадобляться додаткові 10 млрд шекелів для покриття евакуації близько 120 000 людей із північних і південних прикордонних районів країни, збільшення бюджетів для поліції та інших служб безпеки, а також для відновлення поселень, зруйнованих під час нападу ХАМАС 7 жовтня.

Зазначається, що прогнози експертів підкреслюють високу фінансову вартість війни для Ізраїлю, який мобілізував сотні тисяч резервістів для своєї наземної операції в Сектора Гага.

Окрім того, Тель-Авів також розгорнув додаткові війська на півночі, щоб протистояти загрозам з боку бойовиків "Хезболли", що базуються в Лівані. Він використовує величезну кількість дорогих ракет для авіаударів у Газі та для перехоплення ракет і безпілотників, випущених по територію Ізраїлю.

У документі міністерства фінансів передбачається, що бойові дії високої інтенсивності в Газі завершаться в першому кварталі 2024 року, імовірно дозволяючи Ізраїлю демобілізувати частину резервістів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Беньямін Нетаньяху заявляв, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.