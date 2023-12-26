Израилю нужно более 8 млрд долларов на оборону для продолжения войны

Израиль должен будет увеличить расходы на оборону по меньшей мере на 30 млдр шекелей (8,3 млдр долларов) в 2024 году, поскольку война против ХАМАС продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным министерства финансов Израиля, помимо военных расходов, стране понадобятся дополнительные 10 млрд шекелей для покрытия эвакуации около 120 000 человек из северных и южных приграничных районов страны, увеличения бюджетов для полиции и других служб безопасности, а также для восстановления поселений, разрушенных во время нападения ХАМАС 7 октября.

Отмечается, что прогнозы экспертов подчеркивают высокую финансовую стоимость войны для Израиля, мобилизовавшего сотни тысяч резервистов для своей наземной операции у Сектора Гага.

Кроме того, Тель-Авив также развернул дополнительные войска на севере, чтобы противостоять угрозам со стороны боевиков "Хезболлы", базирующихся в Ливане. Он использует огромное количество дорогостоящих ракет для авиаударов в Газе и для перехвата ракет и беспилотников, выпущенных на территорию Израиля.

В документе министерства финансов предполагается, что боевые действия высокой интенсивности в Газе завершатся в первом квартале 2024 года, предположительно позволяя Израилю демобилизовать часть резервистов.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Однако ХАМАС отклонил предложение.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Беньямин Нетаньяху заявлял, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.