Ізраїль поставить Нідерландам партію реактивних систем залпового вогню PULS

Президент і головний виконавчий директор Elbit Systems Бецалель Махліс додав, що системи PULS підвищить рівень армії Нідерландів та забезпечить взаємну співпрацю між замовниками з НАТО, які придбали ці системи.

У рамках контракту Elbit Systems поставить 20 артилерійських реактивних систем залпового вогню PULS, пакет реактивних снарядів різної дальності, а також послуги з навчання та підтримки.

PULS

Є модернізованою версією реактивної системи залпового вогню Lynx. Її виготовили у 2018 році. Вона здатна вести прицільний вогонь різними типами снарядів на дальність від 12 до 300 км. Пускова установка може бути розміщена на колісних та гусеничних платформах.