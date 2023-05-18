Израиль поставит Нидерландам партию реактивных систем залпового огня PULS

Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит Нидерландам 20 артиллерийских реактивных систем залпового огня PULS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.
Президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис добавил, что системы PULS повысит уровень армии Нидерландов и обеспечит взаимное сотрудничество между заказчиками из НАТО, которые приобрели эти системы.
В рамках контракта Elbit Systems поставит 20 артиллерийских реактивных систем залпового огня PULS, пакет реактивных снарядов разной дальности, а также услуги по обучению и поддержке.
PULS
Является модернизированной версией реактивной системы залпового огня Lynx. Ее изготовили в 2018 году. Она способна вести прицельный огонь разными типами снарядов на дальность от 12 до 300 км. Пусковая установка может быть размещена на колесных и гусеничных платформах.
Напомним, что Израиль рассматривает возможность продажи Германии системы противоракетной обороны Arrow 3.
Ранее сообщалось, что Израиль получил от Финляндии запрос на закупку системы противоракетной обороны "Праща Давида".
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