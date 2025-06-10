Ізраїль попередив про можливі удари по портах Ємену: населення просять евакуюватися
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про "термінову" евакуацію населення з трьох портів Ємену.
Про це написав речник ЦАХАЛу, полковник Авіхай Адраї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі X.
Так, Ізраїль закликає населення терміново евакуюватись через можливі авіаудари по трьох портах Ємену, що контролюються хуситами.
Йдеться про порти на західному узбережжі Ємену - Рас Іса, Ходейда та Саліф.
"Через використання портів терористичним режимом хуситів для здійснення терактів, ми закликаємо всіх, хто перебуває в цих портах, негайно евакуюватися задля власної безпеки", - сказано у зверненні.
#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2025
ميناء رأس عيسى
ميناء الحديدة
ميناء الصليف
أمامكم تحذير هام وعاجل
نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ… pic.twitter.com/8Yjo0HA4Dt
Військове протистояння Ізраїлю та хуситів
З 2023 року єменське терористичне формування хуситів, яке підтримується Іраном, систематично здійснює атаки на цивільні торговельні судна в Червоному морі та Аденській протоці.
Окрім нападів на судна, хусити регулярно запускають ракети по ізраїльській території.
Так, на початку травня, ракети хуситів атакували аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Тоді ППО не встигла зреагувати, й поранення дістали шестеро людей.
У відповідь Ізраїль завдав потужних авіаударів по об’єктах хуситів на території Ємену. Серед уражених цілей - важливий торговий порт Ходейда, який зазнав серйозних пошкоджень.
6 травня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення участі американських військових в ударах по хуситах. У спробі врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом до переговорів між США та угрупованням долучився Оман як посередник.
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