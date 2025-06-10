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Ізраїль попередив про можливі удари по портах Ємену: населення просять евакуюватися

Ємен, Вівторок 10 червня 2025 08:16
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Ізраїль попередив про можливі удари по портах Ємену: населення просять евакуюватися Фото: військові ЦАХАЛ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про "термінову" евакуацію населення з трьох портів Ємену.

Про це написав речник ЦАХАЛу, полковник Авіхай Адраї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі X.

Так, Ізраїль закликає населення терміново евакуюватись через можливі авіаудари по трьох портах Ємену, що контролюються хуситами.

Йдеться про порти на західному узбережжі Ємену - Рас Іса, Ходейда та Саліф.

"Через використання портів терористичним режимом хуситів для здійснення терактів, ми закликаємо всіх, хто перебуває в цих портах, негайно евакуюватися задля власної безпеки", - сказано у зверненні.

Військове протистояння Ізраїлю та хуситів

З 2023 року єменське терористичне формування хуситів, яке підтримується Іраном, систематично здійснює атаки на цивільні торговельні судна в Червоному морі та Аденській протоці.

Окрім нападів на судна, хусити регулярно запускають ракети по ізраїльській території.

Так, на початку травня, ракети хуситів атакували аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Тоді ППО не встигла зреагувати, й поранення дістали шестеро людей.

У відповідь Ізраїль завдав потужних авіаударів по об’єктах хуситів на території Ємену. Серед уражених цілей - важливий торговий порт Ходейда, який зазнав серйозних пошкоджень.

6 травня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення участі американських військових в ударах по хуситах. У спробі врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом до переговорів між США та угрупованням долучився Оман як посередник.

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