США і хусити домовилися припинити вогонь: Оман виступив посередником

В Омані заявили, що країна виступила посередником у припиненні вогню між США та єменськими хуситами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Америка припинить бомбити хуситів у Ємені, оскільки пов'язане з Іраном угруповання погодилося припинити переривати важливі судноплавні шляхи на Близькому Сході.

Незабаром Оман прокоментував це, заявивши, що країна виступила посередником в угоді про припинення вогню. Також у заяві йдеться про те, що жодна зі сторін не нападатиме на іншу, включно з американськими суднами в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці.

"Після нещодавніх обговорень і контактів, проведених Султанатом Оман зі Сполученими Штатами та відповідною владою в Сані, в Республіці Ємен, з метою деескалації, зусилля привели до укладення угоди про припинення вогню між двома сторонами. У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства та безперешкодний рух міжнародних комерційних суден", - заявив речник МЗС.

Також у заяві Оману сказано, що султанат висловлює подяку обом сторонам за конструктивний підхід, "який привів привів до цього довгоочікуваного результату". Там висловили сподівання, що підхід призведе до подальшої програми з багатьох регіональних питань, спрямованих "на досягнення справедливості, миру і процвітання для всіх".