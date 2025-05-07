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США і хусити домовилися припинити вогонь: Оман виступив посередником

Середа 07 травня 2025 05:00
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США і хусити домовилися припинити вогонь: Оман виступив посередником Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Омані заявили, що країна виступила посередником у припиненні вогню між США та єменськими хуситами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Америка припинить бомбити хуситів у Ємені, оскільки пов'язане з Іраном угруповання погодилося припинити переривати важливі судноплавні шляхи на Близькому Сході.

Незабаром Оман прокоментував це, заявивши, що країна виступила посередником в угоді про припинення вогню. Також у заяві йдеться про те, що жодна зі сторін не нападатиме на іншу, включно з американськими суднами в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці.

"Після нещодавніх обговорень і контактів, проведених Султанатом Оман зі Сполученими Штатами та відповідною владою в Сані, в Республіці Ємен, з метою деескалації, зусилля привели до укладення угоди про припинення вогню між двома сторонами. У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства та безперешкодний рух міжнародних комерційних суден", - заявив речник МЗС.

Також у заяві Оману сказано, що султанат висловлює подяку обом сторонам за конструктивний підхід, "який привів привів до цього довгоочікуваного результату". Там висловили сподівання, що підхід призведе до подальшої програми з багатьох регіональних питань, спрямованих "на досягнення справедливості, миру і процвітання для всіх".

Що передувало

Нагадаємо, вчора Трамп під час зустрічі з канадським прем'єром Марком Карні заявив, що Сполучені Штати припиняють удари по хуситах у Ємені. Виходячи з його слів, хусити заявили про бажання припинити бойові дії.

"Минулої ночі ми отримали дуже хороші новини: хусити оголосили, що вони не воюють. Принаймні, нам оголосили, що вони більше не хочуть воювати. І ми поважаємо це, і ми припинимо бомбардування...Ми повіримо їм на слово. Вони кажуть, що більше не будуть підривати кораблі, а саме в цьому і полягала мета наших дій. Я вважаю це дуже позитивним. Вони знищували багато кораблів, які спокійно пливли морями", - заявив президент США.

Тим часом Ізраїль не був проінформований про плани заяви Трампа, чим був приголомшений.

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Сполучені Штати Америки Ємен Дональд Трамп Оман
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