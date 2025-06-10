Израиль предупредил о возможных ударах по портам Йемена: население просят эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "срочной" эвакуации населения из трех портов Йемена.

Об этом написал спикер ЦАХАЛа, полковник Авихай Адраи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети X.

"Из-за использования портов террористическим режимом хуситов для совершения терактов, мы призываем всех, кто находится в этих портах, немедленно эвакуироваться ради собственной безопасности", - сказано в обращении.

Речь идет о портах на западном побережье Йемена - Рас Иса, Ходейда и Салиф.

Так, Израиль призывает население срочно эвакуироваться из-за возможных авиаударов по трем портам Йемена, контролируемых хуситами.

Военное противостояние Израиля и хуситов

С 2023 года йеменское террористическое формирование хуситов, которое поддерживается Ираном, систематически осуществляет атаки на гражданские торговые суда в Красном море и Аденском проливе.

Кроме нападений на суда, хуситы регулярно запускают ракеты по израильской территории.

Так, в начале мая, ракеты хуситов атаковали аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Тогда ПВО не успела среагировать, и ранения получили шесть человек.

В ответ Израиль нанес мощные авиаудары по объектам хуситов на территории Йемена. Среди пораженных целей - важный торговый порт Ходейда, который получил серьезные повреждения.

6 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении участия американских военных в ударах по хуситам. В попытке урегулировать конфликт дипломатическим путем к переговорам между США и группировкой присоединился Оман в качестве посредника.

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