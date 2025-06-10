Израиль предупредил о возможных ударах по портам Йемена: население просят эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "срочной" эвакуации населения из трех портов Йемена.
Об этом написал спикер ЦАХАЛа, полковник Авихай Адраи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети X.
Так, Израиль призывает население срочно эвакуироваться из-за возможных авиаударов по трем портам Йемена, контролируемых хуситами.
Речь идет о портах на западном побережье Йемена - Рас Иса, Ходейда и Салиф.
"Из-за использования портов террористическим режимом хуситов для совершения терактов, мы призываем всех, кто находится в этих портах, немедленно эвакуироваться ради собственной безопасности", - сказано в обращении.
#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي- افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 9 июня 2025 г.
ميناء رأس عيسى
ميناء الحديدة
ميناء الصليف
أمامكم تحذير هام وعاجل
نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ... pic.twitter.com/8Yjo0HA4Dt
Военное противостояние Израиля и хуситов
С 2023 года йеменское террористическое формирование хуситов, которое поддерживается Ираном, систематически осуществляет атаки на гражданские торговые суда в Красном море и Аденском проливе.
Кроме нападений на суда, хуситы регулярно запускают ракеты по израильской территории.
Так, в начале мая, ракеты хуситов атаковали аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Тогда ПВО не успела среагировать, и ранения получили шесть человек.
В ответ Израиль нанес мощные авиаудары по объектам хуситов на территории Йемена. Среди пораженных целей - важный торговый порт Ходейда, который получил серьезные повреждения.
6 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении участия американских военных в ударах по хуситам. В попытке урегулировать конфликт дипломатическим путем к переговорам между США и группировкой присоединился Оман в качестве посредника.
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