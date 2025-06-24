Израиль согласился на перемирие с Ираном, но выдвинул условие, - CNN

Израиль согласился на прекращении огня при условии с Ираном. Однако для этого есть одно условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Израиль согласился на соглашение о прекращении огня при условии, что Иран прекратит свои атаки на их страну", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

В то же время он добавил, что Иран эти условия принял.

Как пишет CNN, в ходе переговоров президент США Дональд Трамп напрямую общался с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вели переговоры по условиям с иранцами - по прямым и косвенным каналам.

Отметим, что несколько часов назад Трамп заявил, что между Израилем и Ираном сегодня будет прекращение огня. Белый дом утверждает, что сделка стала возможной только благодаря ударам США по трем ядерным объектам Ирана.

Чиновник рассказал CNN, что Трамп также поговорил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, в ходе которого поблагодарил его за помощь в посредничестве по соглашению о прекращении огня..