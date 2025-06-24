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Израиль согласился на перемирие с Ираном, но выдвинул условие, - CNN

Вторник 24 июня 2025 05:11
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Израиль согласился на перемирие с Ираном, но выдвинул условие, - CNN Фото: страна требует, чтобы Иран прекратил удары (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль согласился на прекращении огня при условии с Ираном. Однако для этого есть одно условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Израиль согласился на соглашение о прекращении огня при условии, что Иран прекратит свои атаки на их страну", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

В то же время он добавил, что Иран эти условия принял.

Как пишет CNN, в ходе переговоров президент США Дональд Трамп напрямую общался с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вели переговоры по условиям с иранцами - по прямым и косвенным каналам.

Отметим, что несколько часов назад Трамп заявил, что между Израилем и Ираном сегодня будет прекращение огня. Белый дом утверждает, что сделка стала возможной только благодаря ударам США по трем ядерным объектам Ирана.

Чиновник рассказал CNN, что Трамп также поговорил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, в ходе которого поблагодарил его за помощь в посредничестве по соглашению о прекращении огня..

Объявление Трампа

Напомним, Трамп написал в соц сетях, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.

По его словам, первым огонь прекратит Иран, дальше Израиль, а после истечения 24 часов перемирия - войну можно будет считать законченной.

Однако и сам Иран выдвинул условия. В частности, глава иранского МИД Аббас Аракчи потребовал, чтобы Израиль прекратил свои атаки до 4 утра сегодняшнего дня.

Это время уже прошло. Некоторые СМИ писали, что в Иране было слышны взрывы. Однако действительно ли это, так пока неясно.

В то же время важно учесть деталь Трампа. В своем посту, который был опубликован примерно в 01:00, он сказал, что прекращение огня начнется примерно через 6 часов, как каждая из сторон завершит свои операции.

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