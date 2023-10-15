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Ізраїль почав евакуацію міста Сдерот біля Сектору Гази

Фото: Ізраїль почав вивозити людей з Сдероту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльське місто Сдерот стало першим, яке буде повністю евакуйовано перед наземною операцією Армії оборони Ізраїлю в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of Israel.

Заступниця мера міста Елад Калімі сказала, що близько двох третин населення вже евакуйовано, ще кілька тисяч покинуть Сдерот найближчим часом.

За оцінкою Калімі, приблизно 10% жителів Сдерота, а це близько трьох тисяч людей, все ж попри небезпеку відмовляються від евакуації.

Для довідки:

Сдерот - ізраїльське місто з населенням близько 30 тисяч людей, які займаються переважно сільським господарством.

Він побудований на початку 1950-х років у рамках освоєння пустелі Негев і розташований за кілька кілометрів від північного кордону сектора Гази.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа