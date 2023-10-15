Ізраїль готується "знести" ХАМАС в Газі, - Нетаньяху

Сьогодні, 15 жовтня, відбулося перше засідання надзвичайного кабінету міністрів Ізраїлю, на якому прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив, що країна готується "знести" бойовиків ХАМАСу в секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

За даними видання, засідання, що відбулося у військовому штабі в Тель-Авіві, розпочалося з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання пам'ять близько загиблих ізраїльтян.

Наразі відомо що близько 1300 людей загинули, внаслідок нападу ХАМАСу минулими вихідними.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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