Израиль начал эвакуацию города Сдерот возле сектора Газы

Заммэра города Эллад Калими сказала, что около двух третей населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время.

По оценке Калими, примерно 10% жителей Сдерота, а это около трех тысяч человек, все же, несмотря на опасность, отказываются от эвакуации.

Для справки:

Сдерот - израильский город с населением около 30 тысяч человек, занимающихся преимущественно сельским хозяйством.

Он построен в начале 1950-х годов в рамках освоения пустыни Негев и расположен в нескольких километрах от северной границы сектора Газа.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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