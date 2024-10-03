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Ізраїль не планує удари по ядерних об'єктах Ірану, - FT

Тель-Авів, Четвер 03 жовтня 2024 09:55
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Ізраїль не планує удари по ядерних об'єктах Ірану, - FT Фото: Ізраїль не розглядає удари по ядерних об'єктах Ірану (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю не планує удари по ядерних об'єктах Ірану. Проте Ізраїль розглядає інші варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, США та західні союзники намагаються обмежити відповідь Ізраїлю на атаку Ірану в надії запобігти виходу з-під контролю регіонального конфлікту.

Вашингтон дав зрозуміти, що підтримує право Ізраїлю на відповідь. Але офіційні особи США визнають, що їхній вплив на Ізраїль може бути обмеженим.

FT наголошує, що Ізраїль зважує кілька варіантів відповіді Ірану, включаючи атаки на ракетні установки або нафтову інфраструктуру. Деякі офіційні особи Ізраїлю закликали до ударів по його ядерних об'єктах, хоча особа, знайома з цим питанням, сказала, що такий варіант не розглядається. Президент США Джо Байден також заявив, що буде проти такої відповіді.

США та інші західні союзники закликають Ізраїль зосередитися на військових цілях.

Західні чиновники зазначають, що Ізраїль стає дедалі впевненішим та сміливішим після ліквідації керівництва "Хезболли". За словами чиновників, ізраїльський уряд може бути готовий понести військові та політичні втрати, якщо це означає досягнення стратегічної перемоги над Іраном.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет. Атаку відбили ізраїльські військові разом з американськими есмінцями.

Іран заявив, що атака була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли". Ізраїль своєю чергою пообіцяв відповідь. ЗМІ повідомили, що нібито влада Ізраїлю розглядає варіант з ударами по ядерних об'єктах Ірану. Американський президент Джо Байден заявив, що США не підтримують такий варіант.

Аналітики відзначають, що атака Ірану була провальною, а знищення ракет показало їх малоефективність та малу потужність.

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