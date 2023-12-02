Ізраїль планує створити буферну зону в післявоєнній Газі, - Reuters

Про плани створити буферну зону Ізраїль проінформував:

Єгипет;

Йорданію;

Об'єднані Арабські Емірати;

Саудівську Аравію;

Зокрема було проінформовано й Туреччину.

Як пише видання, ініціатива не свідчить про швидке припинення наступу Ізраїля, втім показує те, що Тель-Авів виходить за межі визнаних арабських посередників, таких як Єгипет або ж Катар, у своєму прагненні сформувати післявоєнний устрій Гази.

"Ізраїль хоче створити буферну зону між Газою та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню бойовиків ХАМАС або інших бойовиків і нападу на Ізраїль", - заявив високопоставлений чиновник регіональної служби безпеки.

Що кажуть в ОАЕ

Представник ОАЕ в коментарі не відповів прямо на запитання, чи повідомили Абу-Далі про намір створити буферну зону, втім відзначив, що його країна "підтримає будь-які майбутні післявоєнні домовленості, узгоджені всіма зацікавленими сторонами" для досягнення стабільності й створення палестинської держави.

Що кажуть в Ізраїлі

Радник із зовнішньої політики прем'єр-міністра Ізраїлю Офір Фальк, відповідаючи на запитання про плани щодо буферної зони, заявив, що план базується на трирівневому процесі, зокрема: знищенні ХАМАСу, демілітаризації Гази й дерадикалізації анклаву.

"Буферна зона може бути частиною процесу демілітаризації", - сказав він.

Тим часом арабські країни назвали наміри Ізраїля знищити ХАМАС неможливими.

Створення буферної зони

У минулому Ізраїль вже припускав можливість створення буферної зони всередині Гази, втім, сьогодні він представляє цей план арабським країнам як можливість щодо безпеки для анклаву. Ізраїльські війська вийшли з анклаву у 2005 році.

Один з американських чиновників підтвердив інформацію про те, що Ізраїль дійсно ділився ідеєю створити буферну зону, втім не розповів з ким саме. Водночас він зауважив, що Білий дім виступає проти будь-якого плану, який зменшує розмір палестинської території.

Витіснення палестинців

"Йорданія, Єгипет та інші арабські держави висловлюють побоювання, що Ізраїль хоче витіснити палестинців з Гази, повторюючи позбавлення палестинців землі, від якого вони постраждали, коли Ізраїль був створений у 1948 році. Ізраїльський уряд заперечує таку мету", - пише Reuters.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Як розповідав The Times of Israel, Тель-Авів планує в майбутньому розпочати полювання на ватажків ХАМАСу по всьому світу. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже натякав на це, однак це викликало гнів серед тих, хто вважає за необхідне тримати такі плани в таємниці.