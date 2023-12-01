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Ізраїль планує полювати на ватажків ХАМАСу по всьому світу, - ЗМІ

П'ятниця 01 грудня 2023 15:10
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Ізраїль планує полювати на ватажків ХАМАСу по всьому світу, - ЗМІ Фото: Ізраїль планує полювати на ватажків ХАМАСу по всьому світу (facebook.com/tzahalonline2)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль планує розпочати полювання на ватажків ХАМАСу по всьому світу після завершення бойових дій на території Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАСу за межами Сектора Газа, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.

У 1970-х роках Ізраїль вже розпочинав багаторічну кампанію з ліквідації палестинських терористів, які були причетні до теракту на Олімпійських іграх у Мюнхені.

Дехто закликав Ізраїль негайно ліквідувати лідера ХАМАСу Халеда Мешааля після нападу бойовиків 7 жовтня, втім, якщо це зробити на території Катару чи Туреччини, це могло б ускладнити дипломатичні зусилля зі звільнення заручників. Через це ідея була відкинути.

Зазначається, що Нетаньяху вже натякав на плани ліквідовувати ватажків ХАМАСу по усьому світу під час звернення в листопаді, що викликало гнів серед тих, хто вважає за необхідне тримати такі плани в таємниці.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

При цьому Нетаньяху запевнив у тому, що Ізраїль продовжить бойові дії на території Сектору Газа після повернення заручників.

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